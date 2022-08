Lo Celso, parla l’ad Villarreal: “Ci piace, ma è un’operazione più che difficile”

Giovani Lo Celso è uno dei più nomi caldi del mercato italiano e non solo. Il centrocampista argentino di proprietà del Tottenham è un obiettivo di mercato di Fiorentina, Napoli e Villareal. Secondo quanto riportato da Marca, l’amministratore delegato del Submarino Amarillo, Fernando Roig Negueroles, ha parlato proprio della possibile trattativa che porterebbe il centrocampista argentino in uscita dagli Spurs a vestire, nuovamente, la maglia del club spagnolo: “Lo Celso appartiene a un grande club, la scorsa stagione ha trascorso sei mesi in prestito qui, ma dipende da cosa si muove nel mercato: vedremo . Come giocatore ci piacerebbe, ed è di nostro gradimento, ma è un’opzione più che difficile e dipende da molte cose”.

Foto: Twitter Villarreal