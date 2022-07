Esclusiva: Napoli, primi dialoghi per Lo Celso. Ma dipende da Zielinski

Il Napoli ha avuto in giornata un contatto con il Tottenham: Giovani Lo Celso è un profilo che piace e sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina. Un sondaggio esplorativo ma comunque significativo: Lo Celso è ancora giovane (classe 1996), non rientra più nei piani del Tottenham, il club azzurro lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, esattamente come ha fatto il Villarreal lo scorso gennaio. Nella mini lista del Napoli resiste Barak ma, come già spiegato nei giorni scorsi, oggi non è un nome caldissimo, anche se – ricordiamolo sempre – le cose possono cambiare, quindi lo specialista del Verona va tenuto in considerazione. Molto dipenderà dall’uscita di Piotr Zielinski: i contatti con il West Ham sono vivi e stanno andando avanti, non siamo ancora vicini agli accordi, ma è una situazione in piedi. E dall’uscita di Zielinski difenderà l’arrivo di un altro centrocampista, fermo restando che andrà poi trovata una soluzione – in un senso o nell’altro – per Fabian Ruiz in scadenza.

Foto: Twitter Villareal