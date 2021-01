L’attaccante basco Fernando Llorente arrivato a Roma, si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con l’Udinese, così come vi avevamo anticipato già nella giornata di ieri. Intercettato dai giornalisti nel giorno del suo addio al Napoli ha risposto in modo secco alle domande: “Si, sono felice della nuova avventura all’Udinese. Cosa non ha funzionato a Napoli? Non ne parlo”.

Foto: yahoo