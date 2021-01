Esclusiva: Llorente-Udinese, domani visite. E nel pomeriggio Malcuit a Firenze

Fernando Llorente libero per l’Udinese. Come anticipato giovedì era lui in cima alla lista per il club bianconero, domattina l’ormai ex attaccante del Napoli sarà in Friuli per le visite. Ma la novità è un’altra: nel pomeriggio Kevin Malcuit sarà a Firenze per le visite, operazione in prestito con diritto di riscatto, da noi anticipata nei primi giorni di gennaio e ribadita poche ore fa.

Foto: L’Equipe