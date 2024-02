Liverani possibile opzione (non più) a sorpresa per la Salernitana: ci sono conferme totali

La Salernitana ha deciso di sollevare Filippo Inzaghi dall’incarico pur non avendo ancora ufficializzato l’esonero. Ma è tutto abbastanza chiaro fino dalla serata di ieri, dopo la rovinosa sconfitta casalinga contro l’Empoli. Alle 12,40 avevamo anticipato come Walter Sabatini avesse avviato a sorpresa contatti con un suo pupillo, Fabio Liverani, incassando la disponibilità. Nel frattempo non sono andati avanti i dialoghi con Davide Ballardini, non fosse altro perché – come già raccontato – ha un ricco contratto con la Cremonese fino al 30 giugno 2025. E non ci sono stati sondaggi approfonditi con Leonardo Semplici, a conferma che Sabatini sta andando avanti con Liverani. Non escludiamo altri profili, ma oggi il nome dell’ex Lecce e Cagliari è quello più caldo per una svolta inevitabile dopo gli ultimi risultati.

Foto: twitter Lecce