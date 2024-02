Nessuna sorpresa: la Salernitana ha deciso di esonerare Pippo Inzaghi. Gli scenari e i retroscena

La Salernitana ha ormai deciso di esonerare Pippo Inzaghi dopo la sconfitta in casa di ieri contro l’Empoli. Non può essere considerata una sorpresa, ieri avevamo parlato di Inzaghi mai così in bilico piuttosto che di valutazioni in corso. E la Salernitana ha confermato le proiezioni di ieri sera, sollevando dall’incarico Super Pippo che era subentrato a Paulo Sousa. Abbiamo detto che l’ideale in situazioni del genere è Davide Ballardini, ma non sarà semplice considerato che ha un contratto importante e oneroso con la Cremonese in scadenza il 30 giugno 2025. Ci saranno altri contatti, ma servirebbe un grande sforzo e non è una situazione agevole. Al momento nessun contatto con Leonardo Semplici, ma non escludiamo possa accadere nel pomeriggio. E neanche con Marco Giampaolo considerato poco indicato a salire in corsa, ma vedremo. Occhio alle sorprese: Sabatini ha sentito un suo vecchio pupillo come Fabio Liverani, può essere una soluzione in grado di guadagnare terreno a maggior ragione se nulla si sbloccasse con Ballardini e Semplici. Non sono escluse altre candidature, ma la Salernitana ha ormai deciso di ripartire da un altro allenatore, secondo la traccia abbastanza chiara già ieri sera.

Foto: Twitter Salernitana