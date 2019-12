Liverani: “Non possiamo permetterci certi errori. Balotelli? Bisogna saper fare e saper stare”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la pesante sconfitta subita sul campo del Brescia per 3 a 0: “Non sono preoccupato, l’allarme ci sarà quando faremo più partite male. Oggi la partenza, paradossalmente, è stata tra le migliori delle ultime uscite. Poi non ci possiamo permettere certi errori. La qualità e le scelte individuali non sono andate bene“.

La partita

“Quello di oggi è stato un possesso palla sterile. Ci abbiamo messo troppo a far girare il pallone. Bisogna prendersi qualche responsabilità in più, anche nel far girare veloce la palla. Poi diventa difficile trovare un buco se giochi in maniera così lenta. Fermo restando che anche oggi abbiamo fatto due regali nei primi due gol. Andare sotto così è difficile per tutti, per noi è stata una montagna insormontabile”.

Errori individuali

“Sono troppi errori individuali. Io intervengo da martedì sulla difesa, ma non so come migliorare questi errori dei singoli. Probabilmente siamo poco attenti, è come se i miei giocatori non avessero la percezione del pericolo in una partita del genere”.

Falco in panchina

“Abbiamo parlato prima della partita, è stato il primo a dirmi che non era al massimo. Io ho grande dialogo con tutti e non faccio mai decisioni senza senso: deve essere al 100% altrimenti non posso farlo giocare. Lo dobbiamo riportare alla condizione ottimale, lui come altri. Forse i 15 punti ci hanno dato una mentalità che non ci appartiene”.

Lite con Balotelli

“Credo che ognuno di noi ha una storia. Io non ho mai preso un “bu” pur essendo di pelle nera. Non si può strumentalizzare certi episodi. Mi riferisco a Balotelli, tutti hanno gli occhi per vedere che si può avere un comportamento diverso. Bisogna saper fare e bisogna saper stare”.

Foto: Twitter Lecce