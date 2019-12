Il Brescia si scatena: 3-0 al Lecce, prima vittoria in casa

La cura Corini-bis sta portando i suoi frutti. Il Brescia strapazza per 3 a 0 il Lecce nel primo anticipo della 16esima giornata di Serie A. Le Rondinelle trovano la prima vittoria in casa della stagione, la seconda consecutiva dopo quella conquistata la settimana scorsa a Ferrara contro la Spal. A decidere il match, dove si è registrato il record di italiani in campo, le reti di Chancellor, Torregrossa e Spalek. Tutti e tre i giocatori hanno realizzato il loro primo gol in Serie A. Il Brescia sale così a 13 punti in classifica, a -2 dal Lecce e con una partita da recuperare.

Foto: Twitter Brescia

Sabato 14 dicembre

15:00 Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor, Torregrossa e Spalek)

18:30 Napoli-Parma

20:45 Genoa-Sampdoria

Domenica 15 dicembre

12:30 Verona-Torino

15:00 Bologna-Atalanta

15:00 Juventus-Udinese

15:00 Milan-Sassuolo

18:00 Roma-Spal

20:45 Fiorentina-Inter

Lunedì 16 dicembre

20:45 Cagliari-Lazio

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 33; Cagliari, Roma 29; Atalanta 28; Napoli, Parma 21; Milan, Torino 20; Verona 18; Fiorentina, Bologna 16; Sassuolo*, Lecce, Udinese 15; Brescia* 13; Sampdoria 12; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno