Liverani mantiene il vantaggio: il Cagliari pronto a chiudere

Fabio Liverani è un nome non più a sorpresa per la panchina del Cagliari. Lo avevamo fatto domenica scorsa, parlano di contatti della sera precedente e di un nuovo autorevole candidato per la panchina rossoblù. Domenica pomeriggio c’è stato un colloquio proficuo, ieri vi avevamo parlato di un vantaggio su De Rossi, con Pippo Inzaghi che si è defilato (l’Ascoli spera di convincerlo) e Andreazzoli ormai uscito dai radar. Ora Liverani, consolidato il vantaggio già ieri, è pronto per la firma e dovrebbe essere convocato presto dal Cagliari per il nero su bianco.

Foto: Twitter Lecce