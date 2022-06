Esclusiva: Liverani-Cagliari, colloquio finito ora. I dettagli

Un summit tra Fabio Liverani e il Cagliari, un nome che entra – come anticipato poco fa – tra i papabili per la panchina rossoblù. Il colloquio è terminato dopo un paio di ore: Liverani andrebbe molto volentieri in Sardegna, si lavora su un biennale. Presto il Cagliari darà una risposta, il colloquio è stato proficuo. Ricordiamo che il primo a essere contattato era stato Pippo Inzaghi, ma c’erano state divergenze sulla campagna acquisti. Traduzione: Inzaghi resta in corsa, ma l’Ascoli può sperare. Esattamente come erano stato sondati due nomi a sorpresa, Andreazzoli circa una settimana fa e Daniele De Rossi qualche giorno fa. Ora il Cagliari decide.

Foto: Twitter Lecce