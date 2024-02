Liverani, il “pupillo” di Sabatini: quelle volte con Perugia, Lazio e Palermo

Fabio Liverani sarà il nuovo allenatore della Salernitana, una svolta a sorpresa delle 12,40. Dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Empoli, la società granata ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi e virare su un nuovo profilo a cui affidare la rincorsa alla salvezza. La Salernitana è all’ultimo posto della Serie A a quota 13 punti, a ben 6 punti di distanza dal diciassettesimo posto. Un compito difficile che il direttore Walter Sabatini ha voluto affidare a un suo “pupillo”: Fabio Liverani. Infatti, come ribadito a più riprese da Liverani, tra i due c’è grande stima. Iniziò tutto nella stagione 2000-2001, quando Walter Sabatini decise di prelevare Liverani dalla Viterbese, consegnandogli le chiavi del centrocampo del Perugia. La prima delle tre avventura insieme. Infatti, Sabatini ritroverà Liverani alla Lazio nell’agosto del 2004, quando viene chiamato da Claudio Lotito nel club capitolino come consulente di mercato per poi ricoprire il ruolo di direttore sportivo dopo le dimissioni di Carlo Osti. Nel 2006 le strade si dividono, ma non la loro stima. E nel 2008 si ritrovano a Palermo. Il rapporto tra Sabatini e Liverani si può definire “speciale”, negli anni non sono mancati gli attestati di stima da parte di Liverani nei confronti del direttore. Già nel gennaio 2012, dopo l’esperienza sulla panchina del Parma, Liverani aveva dato la sua apertura a riabbracciare Sabatini nella sua prima parentesi a Salerno: “Seguo la Salernitana, ho visto quasi tutte le partite ed ero a Bologna per la prima di campionato assieme ad alcuni componenti del mio staff. Conosco bene il direttore sportivo Sabatini, ho condiviso con lui le esperienze con Perugia e Lazio”, si legge su TuttoSalernitana. Adesso, poco più di due anni dopo, la chiamata è arrivata e, ben presto, Liverani siederà sulla panchina della Salernitana per cercare di portare i granata alla salvezza.

Foto: Twitter Lecce