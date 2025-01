Litigio tra Conceiçao e Calabria: tensione dopo il triplice fischio

Caos puro nel match tra Milan e Parma. I rossoneri hanno vinto e ribaltato in extremis il risultato grazie alle reti di Reijnders e Calabria, ma ciò che è successo nel finale non è passato inosservato. Al termine della partita, infatti, Conceiçao e Calabria sono stati inquadrati mentre andavano a muso duro uno contro l’altro. A mettere pace tra i due ci hanno pensato gli altri rossoneri che li hanno divisi. Il terzino del Diavolo era già apparso molto contrariato dalla sostituzione al 78′ e ha sfogato la propria rabbia a bordo campo. Dopo il triplice fischio tra i due è nato un diverbio che è sfociato in qualcosa che è andato oltre, ma che si è subito spento grazie agli altri componenti della rosa.

FOTO: X Milan