Reijnders e Chukwueze ribaltano il Parma dal 92′ al 95′: 3-2 Milan

Un risultato che lascia tutti a bocca aperta. Il Milan vince contro il Parma per 3-2 in una gara che ha dell’inverosimile. L’inizio del match è stato scoppiettante, con occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccarla, però, in maniera inaspettata sono stati gli ospiti grazie alla rete di Cancellieri che ha colpito i rossoneri nel loro momento migliore. Sono state molte le opportunità sprecate dal Diavolo, ma a fare un grande regalo alla compagine lombarda ci ha pensato Suzuki, che ha commesso una vera e propria ingenuità. Nel tentativo di anticipare Pavlovic, l’estremo difensore del Parma spinge il difensore, causando calcio di rigore. Un cioccolatino per Pulisic che ha pareggiato i conti e ha ridato, almeno apparentemente, forza alla propria squadra. Lo stesso Conceiçao, alla fine del primo tempo, ha provato a dare un segnale importante alla propria rosa, togliendo dal campo Leao e Theo Hernandez. Mossa che però non ha dato i risultati sperati.

Nel secondo tempo si è abbassata l’intensità del Milan che ne ha pagato le conseguenze. Il Parma, infatti, è riuscito a ripassare in vantaggio grazie alla rete di Del Prato che ha sfruttato la respinta di Maignan sul tiro di Camara. Un gol pesante quello del terzino, ma che non chiude definitivamente il match. Pura illusione il gol di Pavlovic, annullato dal direttore di gara per fuorigioco, ma che si trasforma in realtà grazie a Reijnders e Chukwueze che ribaltano completamente la partita. Una beffa per i crociati che non possono fare altro che rimproverarsi per la mala gestione del finale. Diversa, invece, la situazione per i rossoneri che guardano con ottimismo la rincorsa alla zona Europa.

FOTO: Instagram Reijnders