Esclusiva: Fiorentina, pronta la staffetta Lirola-Zappacosta

Pol Lirola andrà all’Olympique Marsiglia, come vi raccontiamo ormai da diversi giorni. E’ l’unica soluzione possibile, Lirola è stato accostato ad altri club anche italiani ma vuole l’OM e l’avrà, quasi sicuramente entro domani. Accordo totale tra i club per 13 milioni. E subito dopo la Fiorentina chiuderà per Davide Zappacosta, ci sono gli accordi con il terzino e anche quelli con il Chelsea. L’Atalanta ha fatto più di un sondaggio, ora la Fiorentina chiude dopo aver ceduto Lirola, questione di ore.

Foto: Instagram Zappacosta