Tutti sono in quarantena. Il club ha effettuato giovedì i test su 61 membri dello staff. Ha comunicato di essere in contatto regolare con l’autorità sanitaria locale e che continuerà a effettuare test periodici. In Sassonia i contagi sono saliti a livelli emergenziali: la partita del Lipsia contro il Bayer Leverkusen di domenica sarà la prima della Bundesliga senza tifosi da mesi.

Senza pubblico anche la partita di Champions League del Lipsia contro il Manchester City dei primi di dicembre. Il Lipsia in precedenza aveva comunicato che tutti i suoi giocatori e membri dello staff erano completamente vaccinati o si erano recentemente ripresi dal Covid-19.

Foto: Twitter Lipsia