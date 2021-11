Lipsia, positivi al Covid il tecnico Marsch e il portiere Gulacsi. Non partiranno per Bruges

Non sono Yussuf Poulsen e Dani Olmo fuori per infortunio, il Lipsia volerà a Bruges senza Jesse Marsch e Peter Gulacsi. L’allenatore e il portiere del club tedesco, infatti, sono risultati positivi al Covid-19. Il club ha fatto sapere che tutti i componenti della squadra sono vaccinati o guariti. Il tecnico è stato messo in isolamento, mentre Gulacsi è risultato positivo a un test rapido ed è ancora in attesa del risultato del molecolare. In ogni caso “Il nostro capitano rimarrà a Lipsia”, ha fatto sapere il Lipsia, insieme a Marsch e al suo assistente Marco Kurth.

Sarà Achim Beierlorzer a guidare la squadra in Belgio.

