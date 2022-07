L’Inter celebra Mkhitaryan: “Il primo armeno della nostra storia”

Nuova avventura avventura all’Inter per Henrik Mkhitaryan. Come vi avevamo anticipato il 18 maggio, il fantasista armeno era un profilo che piaceva molto in società. Dopo un corteggiamento di circa 20 giorni, il direttore Giuseppe Marotta è riuscito a strappargli il definitivo ‘si’, mettendolo a disposizione di mister Simone Inzaghi per la prossima stagione. L’Inter ha celebrato questo traguardo attraverso i propri canali social accogliendo Mkhitaryan come il primo armeno ad indossare la maglia nerazzurra.

