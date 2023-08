Lindstrom è a Roma, pronto per le visite con il Napoli

Jesper Lindstrom è da pochi minuti atterrato a Fiumicino proveniente da Francoforte. L’esterno-trequartista classe 2000 è pronto per le visite con il Napoli, programmate per domani. È il regalo Scudetto di Aurelio De Laurentiis a Garcia, un talento di grande qualità, un’operazione nata sottotraccia a maggio quando ve l’abbiamo anticipato senza che fino a quel momento Lindstrom fosse stato accostato al Napoli. Operazione da circa 25 milioni, Lindstrom è già in Italia, nelle prossime ore le visite con il suo nuovo club.

Foto: Instagram personale