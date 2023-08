Lindstrom al Napoli: la sorpresa di maggio, l’annuncio ufficiale!

Come anticipato a sorpresa fin dallo scorso maggio, Jesper Lindstrom è sempre stato un obiettivo concreto del Napoli. Il primo nome della lista in caso di cessione di Lozano che sta trovando gli ultimi accordi con il PSV. Nel frattempo il Napoli è andato fino in fondo con Lindstrom: l’arrivo di ieri sera a Roma, le visite di oggi, l’annuncio ufficiale di pochi minuti fa. Questo il comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jesper Graenge Lindstrom dall’Eintracht Francoforte”. Operazione a titolo definitivo per circa 25 milioni.

Foto: Twitter Napoli