L’indiscrezione: Zurkowski, accordo totale tra Spezia e Fiorentina

L’incontro che vi avevamo anticipato ieri per parlare di Zurkowski alla Fiorentina ha portato a un accordo totale. I club hanno intesa assoluta per una cifra di circa 4 milioni per il cartellino del centrocampista polacco. Cosa manca adesso? Il via libera di Zurkowski che già ieri aveva aperto alla soluzione Spezia, malgrado il suo desiderio fosse stato a lungo quello di andare all’Empoli. Dopo il sì definitivo di Zurkowski, verranno programmate le visite.

Foto: Instagram personale