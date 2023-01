Esclusiva: Zurkowski-Spezia, domani incontro per chiudere. Operazione da 4 milioni

Zurkowski può uscire dalla Fiorentina nelle prossime ore, anche perché il suo grande desiderio è quello di avere una visibilità che con il club viola non ha. La sua priorità, come raccontato già la scorsa estate, è l’Empoli ma la situazione non si sblocca. Un po’ perché i rapporti sono freddi dopo la vicenda Parisi, molto perché la Fiorentina avrebbe intenzione di fare cassa e non cederlo in prestito. Accostato a tante, troppe, società, l’alternativa all’Empoli è sempre stato lo Spezia. Zurkowski era stato accostato al club ligure con forza già due settimane fa, ma non c’erano stati sviluppi. Adesso siamo entrati nel vivo e si può chiudere domani con un incontro appositamente fissato. Zurkowski ha capito che con l’Empoli non ci sarebbero stati più margini, ha aperto allo Spezia, in giornata c’è stato un confronto con il suo agente per il via libera. E adesso manca soltanto la fumata bianca. Operazione da 4 milioni.

Foto: Instagram Zurkowski