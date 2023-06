L’Indiscrezione: Zaniolo nella lista Juve. Tra conferme e necessità

Qualche sera fa abbiamo raccontato che la priorità di Nicolò Zaniolo sarebbe quella di tornare in Italia, pur con il massimo rispetto nei riguardi del suo attuale club (il Galatasaray). Ci sono conferme sulla Juve, il club già indicato, considerando che il Milan – dopo gli addii di Maldini e Massara – potrebbe virare su altri obiettivi. Abbiamo detto e ripetiamo che sulla clausola da 35 milioni ci sono grandi margini di manovra. La Juve saluterà Di Maria e valuterà il mal di pancia di Federico Chiesa, esiste prima la necessità di capire le situazioni in uscita. Per Zaniolo oggi ci sono due strade: la Juve (il ritorno in Italia resta in cima ai desideri) oppure un’altra stagione con il Galatasaray, presto avremo aggiornamenti.

Foto: Instagram Galatasaray