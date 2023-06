L’indiscrezione: Zaniolo, voglia di Italia. La clausola che scende e gli scenari

Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia, le condizioni possono essere favorevoli indipendentemente dalla clausola di circa 35 milioni. Il Galatasaray potrebbe liberarlo per 25 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Il Milan è stato vicino a gennaio, ha continuato a seguirlo per l’estate dopo aver sondato Berardi (che piace molto alla Lazio), poi la vicenda Maldini ha bloccato tutto. La Juve ha sempre apprezzato Zaniolo, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, e potrebbe essere un obiettivo in sostituzione di Di Maria che lascerà e in attesa di capire gli scenari definitivi su Chiesa. Ora Allegri ha aperto a Zaniolo, esattamente come a Frattesi (concorrenza Inter e Roma) e a Milinkovic-Savic (dallo scorso novembre, ma il profilo piace anche a Simone Inzaghi). Prima serve chiarire bene le situazioni in uscita, nella speranza che Giuntoli possa liberarsi presto.

Foto: Instagram Galatasaray