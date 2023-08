L’indiscrezione: Zaniolo all’Aston Villa, è fatta. I dettagli 

Nicolò Zaniolo sarà un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Esattamente come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ieri abbiamo aggiunto le cifre che confermiamo: 4 milioni per il prestito, 20 per il diritto di riscatto e 7 milioni di bonus abbastanza semplici da raggiungere. C’e il via libera del Galatasaray, esaudita una richiesta di Emery che ha subito puntato Zaniolo e presto potrà allenarlo. Domattina il classe 1999 partirà per l’Inghilterra, sosterrà le visite e nel pomeriggio è previsto il primo allenamento.

Foto: Instagram personale