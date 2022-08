L’indiscrezione: Vuthaj oggi a Foggia. Montalto alla Reggiana, avanti

Tutto confermato. Oggi a Foggia arriva Dardan Vuthaj, attaccante albanese svincolato, un colpo importante per la Serie C, e strappato a una concorrenza agguerrita. Ci siamo quasi anche per Adriano Montalto dalla Reggina alla Reggiana: il club emiliano rileverebbe il contratto da 250 mila euro a stagione fino al 2024 e aggiungerebbe un’opzione per un altro anno ancora. Si aspetta in giornata il sì definitivo di Montalto.

Foto: Logo Foggia