Esclusiva: Foggia scatenato, arrivano Iacoponi e Vuthaj

Altri due colpi per il Foggia sempre più scatenato sul mercato. Accordo con il Parma per il prestito dell’esterno offensivo Daniele Iacoponi, classe 2002. Domani arriverà l’esterno Costa dal Napoli, notizia di ieri, ma soprattutto verranno perfezionati gli accordi con Dardan Vuthaj, albanese svincolato classe 1995, recente protagonista con il Novara (ben 37 gol in Serie D). Due colpi che confermano le grandi ambizioni del Foggia in vista del prossimo campionato di Serie C ormai ai nastri di partenza.

Foto: Foggia sito ufficiale