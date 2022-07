L’indiscrezione: Vicario-Lazio, ok. Accordo totale con Ilic

Guglielmo Vicario alla Lazio. Una pista nuovissima e inedita di ieri pomeriggio, ci riferiamo agli accordi a un passo, assolutamente confermata al punto che il portiere è pronto per le visite. Sarri lo vuole subito per il raduno e per il ritiro, operazione (confermate anche le cifre) da circa 15 milioni. Adesso la Lazio valuta la possibilità di affiancargli un vice: piace Provedel, che però ha un anno di contratto con lo Spezia, sono stati proposti altri profili. C’è inoltre l’accordo totale con Ilic, una sorpresa del 27 maggio, e con il Verona, all’interno di un’operazione che comprende anche il difensore centrale Casale. IIic è una richiesta specifica di Sarri, andrà in porto quando uscire Luis Alberto (Siviglia in pressing) ma ci sono già gli accordi.

Foto: Twitter Empoli