L’indiscrezione: mercato Lazio, non solo Vicario. Piace anche Provedel. E con il Verona…

Memorizzata la decisione di Reina di risolvere il contratto per andare al Villarreal, la Lazio ha dovuto interrompere la trattativa con l’Atalanta per Carnesecchi. Due i motivi: la distanza tra domanda e offerta e soprattutto la necessità – dopo la decisione di Reina – di prendere un portiere. Da qui, nel pomeriggio, la virata su Guglielmo Vicario, come poi confermato dal presidente Corsi. Operazione da 13-14 milioni con i bonus, solo da perfezionare. Vicario è di sicuro un buon portiere, Sarri avrebbe voluto Carnesecchi per la sua predisposizione a giocare con i piedi, il sogno sarebbe stato Kepa che potrebbe lasciare il Chelsea per andare a giocare.

Ora serve un vice, al netto dei nomi che sono stati fatti (Sirigu non è in lista), da seguire invece Ivan Provedel che ha un altro anno di contratto con lo Spezia. Per la difesa è stato bloccato Casale, non ci sono ancora novità su Romagnoli legato allo stand-by su Acerbi, la Lazio deve decidere se chiudere Mario Gila a prescindere da Casale (c’è un accordo con il Real). E confermiamo il patto con il Verona che comprende Ilic quando uscirà Luis Alberto, questione di tempo.

