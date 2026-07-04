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L’indiscrezione: Vicario-Juve, possibile apertura al prestito. E su Suzuki…

04/07/2026 | 21:55:01

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La Juventus non ha ancora deciso sul portiere, ma le valutazioni sono no stop. Ieri Gianluigi Longari ha raccontato un sondaggio per Suzuki, valutazione circa 30 milioni, che – come anticipato – ha mercato in Premier. Ma intanto, considerate le attuali difficoltà di arrivare a Dibu Martinez, proseguono i dialoghi con il Tottenham per Guglielmo Vicario. Possibile apertura al prestito con diritto di riscatto, situazione da seguire. La richiesta ingaggio, come già svelato, è di circa 4 milioni a stagione.
Foto: Instagram Vicario