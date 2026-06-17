L’indiscrezione: stand-by Dibu, la Juve non molla Vicario ma prende tempo

17/06/2026 | 23:55:53

Dibu Martinez è protagonista con l’Argentina al Mondiale, dopo vari inseguimenti nelle scorse settimane la Juventus si è concessa una fase di riflessione. Anche perché rispetto alla precedente gestione, il club bianconero vuole stare molto attento ai costi legati all’aspetto anagrafico, pur essendo la Juve in linea con le richieste di Spalletti. Per questo motivo sono ripresi i contatti con il Tottenham per Guglielmo Vicario che ha costi più alti e che resta in lizza per un futuro in bianconero. Sondaggi senza affondare, all’interno di un giro di orizzonte che comprende altri profili.

Foto: Instagram Vicario