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L’indiscrezione: Vicario-Juve, la richiesta di ingaggio

30/06/2026 | 22:20:45

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La Juventus cerca un portiere, non ci sono per ora novità su Dibu Martinez, il tentativo per Svilar non ha avuto ulteriori sviluppi. E intanto sono andati avanti i dialoghi con l’entourage di Guglielmo Vicario in uscita dal Tottenham. La richiesta di ingaggio è di circa 4 milioni netti a stagione, uno scatto rispetto a quanto l’ex Empoli guadagna attualmente. La Juventus sta andando avanti con i giri di orizzonte, in attesa di prendere una decisione definitiva. E tenendo comunque conto che in organico ha sia Di Gregorio che Perin.
Foto: Instagram Vicario