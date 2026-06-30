L’indiscrezione: Vicario-Juve, la richiesta di ingaggio

30/06/2026 | 22:20:45

La Juventus cerca un portiere, non ci sono per ora novità su Dibu Martinez, il tentativo per Svilar non ha avuto ulteriori sviluppi. E intanto sono andati avanti i dialoghi con l’entourage di Guglielmo Vicario in uscita dal Tottenham. La richiesta di ingaggio è di circa 4 milioni netti a stagione, uno scatto rispetto a quanto l’ex Empoli guadagna attualmente. La Juventus sta andando avanti con i giri di orizzonte, in attesa di prendere una decisione definitiva. E tenendo comunque conto che in organico ha sia Di Gregorio che Perin.

Foto: Instagram Vicario