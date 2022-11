L’indiscrezione: Venezia-Soncin, ci siamo. Una volata da ieri mattina

Andrea Soncin si appresta a rilevare il posto di Jarvorcic, esonerato poco fa. sulla panchina del Venezia. Il nome che vi avevamo svelato già ieri mattina, anche se c’erano stati contatti tra il club lagunare e Stellone. Ma alla fine la decisione è stata quella di promuovere l’attuale allenatore della Primavera, nelle prossime ore gli ultimi dettagli. Soncin aveva avuto un’esperienza con il Venezia già nella scorsa stagione in Serie A.

Foto: Instagram personale