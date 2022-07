L’indiscrezione: Torino, altri passi verso Miranchuk

Il Torino deve regalare nuovi rinforzi a Juric e sul tempismo ora Vagnati deve cambiare marcia, ammesso che non sia troppo tardi. Un paio di sere fa l’anticipazione di Sportitalia sul forte interesse per Alexis Miranchuk, per l’Atalanta non è incedibile, il gradimento di Juric è totale e ci sono stati contatti anche in giornata. Miranchuk ha altre proposte ma andrebbe volentieri al Torino: si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo per poco più di 10 milioni.

Foto: Twitter Atalanta