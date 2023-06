L’indiscrezione: Thuram, il PSG può arrivare fino a 7 milioni. Le ultime sulla panchina

Marcus Thuram è un prelibato boccone, non fosse altro perché l’attaccante ha comunicato da tempo al Borussia Monchengladbach di volersene andare a parametro zero. Negli ultimi giorni Thuram è stato accostato a chiunque, qualche giorno fa hanno parlato anche di una telefonata di Pioli per convincerlo, in passato ci aveva provato l’Inter e c’erano stati contatti con il Bayern. Ora il Paris Saint-Germain è lanciato, come segnalato diversi giorni fa dalla Francia. Non ci sono firme e fino a quel momento bisogna aspettare, ma il PSG lavora per chiudere: la proposta è di 7 milioni base fissa più 2 di bonus oppure di 6 milioni più 3 di bonus. Capitolo allenatore: il favorito resta Nagelsmann (e Thiago Motta resta sullo sfondo), ma servono gli accordi definitivi. E prima il PSG deve liberare Galtier perché la legge francese non ammette che un club abbia due allenatori a libro paga. Lo stesso Galtier, come anticipato una settimana, ha parlato anche con il Napoli in attesa di una decisione definitiva da parte di De Laurentiis.

Foto: Instagram Thuram