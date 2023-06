Il PSG punta ad un altro svincolato per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Dopo Skriniar e Asensio il PSG punta forte ad un terzo parametro zero. L’Equipe racconta come il club parigino abbia contattato nelle scorse ore Marcus Thuram, centravanti del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Sul giocatore ci sono tantissimi altri club, il PSG prova ad anticiparsi e bruciare la concorrenza.

Foto: Instagram Thuram