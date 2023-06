Attilio Tesser è il nome caldo, come anticipato ieri, per la panchina del Vicenza. Dopo i contatti di ieri, ce ne sono stati altra in giornata e presto probabilmente ci sarà un confronto con la proprietà. Non ci sono firme ovviamente, prima Tesser dovrà liberarsi dal Modena, ma i dialoghi con il Vicenza stanno andando avanti.

Fonte Foto: sito modena