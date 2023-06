Esclusiva: panchina Vicenza, contatto con Tesser

Il Vicenza cerca un allenatore per ripartire e per provare la scalata alla Serie B. E ha in mente un profilo abituato a vincere in Serie C, quasi un abbonato: si tratta di Attilio Tesser che ha anche un anno di contratto con il Modena e che sarà sostituto da Paolo Bianco sulla panchina degli emiliani. C’è già stato un contatto tra Tesser e il Vicenza, la pista potrebbe riscaldarsi nelle prossime ore.

Fonte Foto: pordenone twitter