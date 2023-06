Attilio Tesser è in contatto con il Vicenza che non ha preso una decisione, probabilmente perché deve ancora ingaggiare il direttore sportivo. Ma Tesser resta in corsa per il Vicenza, anche se potrebbe esserci una nuova candidata: si tratta della Spal che sta per chiudere gli accordi con il ds Fusco, quello di Tesser è uno dei nomi in bella evidenza nella lista.

Foto: sito modena