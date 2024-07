L’indiscrezione: Tchatchoua piace a molti, ma ancora nessuna offerta

Jakson Tchatchoua è reduce da una buonissima stagione con il Verona e ha mercato. Vi avevamo parlato dell’Everton che aveva manifestato interesse tramite un intermediario, al momento non è arrivata una proposta ufficiale. Il discorso vale per il Rennes, accostato nelle ultime ore al terzino destro classe 2001: stiamo parlando di un profilo apprezzato da Massara, nuovo direttore sportivo dei francesi, ma il Verona aspetta una proposta ufficiale. La valutazione è più o meno come quella di Cabal passato alla Juventus, base da 10 milioni più eventuali bonus.

Foto: Instagram Tchatchoua