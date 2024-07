L’indiscrezione: Tchatchoua-Everton, il Verona aspetta offerta da 10 milioni

Non solo Cabal, un altro terzino del Verona è molto corteggiato dopo il buon campionato disputato. Stiamo parlando di Jackson Tchatchoua, classe 2001 originario del Camerun, che è nel mirino di diversi club. L’Everton lo ha seguito con maggiore attenzione rispetto agli altri, un intermediario ha preannunciato un’offerta che non è ancora arrivata. Il Verona valuta Tchatchoua 10 milioni, più o meno la stessa cifra che chiede per Cabal.

Foto: Instagram Verona