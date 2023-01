Il Taranto sta chiudendo un paio di operazioni per rendere più competitivo l’organico di Eziolino Capuano. Domani arriverà in Puglia l’attaccante Simone Rossetti, in prestito dal Renate, ci sono tutti gli accordi. E nel giro di una settimana verrà concretizzata – come già raccontato – l’operazione per l’esterno d’attacco Micovschi dell’Avellino, una precisa richiesta di Capuano che lo conosce bene.