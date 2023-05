L’indiscrezione: Tabbiani-Catania, incontro positivo

Luca Tabbiani è da qualche giorno, come anticipato, il nome in pole per la panchina del Catania. Un profilo giovane e che convince dopo l’ottimo lavoro svolto con il Fiorenzuola. Oggi si è svolto l’incontro che avevamo annunciato, è stato un summit positivo con buone e reciproche sensazioni. Nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto, ma Tabbiani è sempre più un candidato autorevole per il Catania fresco di promozione in Serie C.

Foto: logo Catania