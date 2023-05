Luca Tabbiani è un obiettivo concreto per la panchina del Catania neo-promosso in Serie C, ve lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Adesso possiamo aggiungere che nelle prossime ore ci sarà un incontro tra l’allenatore reduce da una buonissima stagione alla guida del Fiorenzuola e il club siciliano. La lista comprende altri candidati, ma oggi Tabbiani è il nome caldo e si cercherà un accordo.

Foto: sito ufficiale Catania