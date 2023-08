Esclusiva: Singo, ora c’è anche il Monaco. Dipende anche da Soppy

Wilfried Singo potrebbe lasciare il Torino nei prossimi giorni. La novità è che nelle ultime ore è sceso in campo anche il Monaco, che ha da poco acquistato Zakaria dalla Juve, pronto a mettere sul tavolo 15 milioni. Ricordiamo che Singo ha un contratto in scadenza a giugno e che ci sarebbe un discorso aperto con l’Atalanta per un scambio che porterebbe Soppy in nerazzurro con un conguaglio di 7 milioni a favore del Torino. Il problema è che Soppy, almeno in queste ore sta riflettendo, preferirebbe un trasferimento all’estero. Vedremo se cambierà idea. Intanto il Torino ha memorizzato l’irruzione del Monaco per poi eventualmente scegliere il sostituto.

Foto: Instagram Singo