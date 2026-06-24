L’indiscrezione: Sergi Dominguez-Lazio, obiettivo confermato se parte anche Gila

24/06/2026 | 23:25:26

Salutato Alessio Romagnoli destinato all’Al-Sadd (esclusiva confermata), adesso la Lazio dovrà decidere il futuro di Mario Gila in scadenza di contratto tra un anno. Vi abbiamo parlato del sondaggio a sorpresa dell’Atalanta che si aggiunge al Napoli, con la possibilità di pagare oltre 20 milioni più bonus per il cartellino. Vedremo. Ma in ogni caso la Lazio un difensore centrale vuole prenderlo e ci sono conferme sul forte gradimento per Sergi Dominguez, classe 2005 della Dinamo Zagabria, seguito anche dal Tottenham che ora ha dato priorità ad altre (più onerose) operazioni. La valutazione è di almeno 10 milioni più bonus, i contatti tra Lazio e Dinamo sono andati avanti nelle ultime ore.

Foto: sito Dinamo Zagabria