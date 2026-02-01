Esclusiva: Romagnoli, i veri motivi del no. E la promessa dell’Al-Sadd

01/02/2026 | 10:25:34

Alessio Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno, ma sul suo mancato addio bisogna fare un po’ di ordine. Anche perché sono state raccontate alcune cose che non appartengono alla verità, con tutto il rispetto. Romagnoli, come raccontato ieri mattina, si era presentato a Formello per chiedere di essere ceduto. Dopo un po’ la Lazio ha aperto, ci sono stati problemi sulle modalità di pagamento (poi fissate in due soluzioni e non in tre), la Lazio ha provato a chiedere di più, alla fine si è accontentata. Ma quando siamo arrivati allo scambio dei documenti o quasi, la Lazio ha chiesto a Romagnoli di rinunciare a tre mensilità per dare il via libera. Romagnoli (che aveva avuto discussioni pesantissime negli ultimi giorni) ha detto no e a quel punto l’operazione è saltata. Per la delusione di Mancini che lo aveva chiesto con forza, ma anche con la promessa da parte della proprietà Al-Sadd che in estate l’operazione verrà riaperta e completata. Per Romagnoli in Qatar è quindi una questione di tempo, ma la frattura con la Lazio resta. A maggior ragione dopo la richiesta di rinunciare a tre stipendi per avere il via libera.

Foto: sito Lazio