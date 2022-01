L’indiscrezione: Sensi-Samp, pronte le visite. Vecino, la Lazio resta vigile

Stefano Sensi ha avuto il via libera dall’Inter, una storia di venerdì scorso. Il centrocampista aveva aperto alla Samp, accettando la destinazione in prestito secco proprio per avere la possibilità di giocare con una certa continuità. Ora Sensi si prepara per le visite fissate nelle prossime ore.

Capitolo Vecino: il gradimento della Lazio, come già raccontato, è totale. Se non entro il 31 gennaio, resta il problema legato all’indice di liquidità, a parametro zero per giugno. Nella speranza che, da qui al 31 gennaio, non arrivino altre proposte per Vecino. E l’Inter non ha intenzione di prendere altri centrocampisti (Thorsby è una pista fredda) in caso di permanenza di Vecino in nerazzurro all’interno di questa finestra di mercato.

Foto: Instagram personale