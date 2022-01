Il retroscena: Sensi-Samp e la posizione di Vecino

Stefano Sensi può lasciare l’Inter e non ci sarebbe alcun tipo di resistenza da parte del club nerazzurro. La Samp ci sta provando, manca il sì definitivo del centrocampista ma ci sono margini. L’Inter non lo sostituirebbe, almeno per ora. E dipenderebbe anche da Vecino che, ripetiamo, è un obiettivo della Lazio per ora o per giugno a parametro zero. Sempre se non ci saranno altri inserimenti nei prossimi giorni.

FOTO: Instagram Sensi