L’indiscrezione: Sebastiano Esposito, visite in corso. Stasera alle 21,30 a Cagliari

11/08/2025 | 12:01:58

Sebastiano Esposito sta svolgendo le visite a Roma per il Cagliari. Nessuna sorpresa e nessun dubbio: il Cagliari era entrato con forza nella trattativa dal 2 luglio (come raccontato in esclusiva) e fino a quel giorno non era stato accostato al club di Giulini. Negli ultimi giorni per tre volte da un’altra fonte Sebastiano Esposito era stato mandato al Parma senza un minimo fondamento perché l’ultima parola sarebbe spettata sempre al Cagliari. Due giorni fa avevamo annunciato che lunedì (oggi) si sarebbero svolte le visite ma prima Giulini e Marotta avrebbero dovuto trovare gli accordi sulle modalità di pagamento. Tutto ok, zero problemi. Operazione da circa 4 milioni con il 40 per cento sulla futura vendita. Stasera alle 21,30 Sebastiano Esposito sarà a Cagliari e raggiungerà i nuovi compagni.

Foto: X Empoli