L’indiscrezione: Sebastiano Esposito, sempre Cagliari. Le cifre e il via libera in arrivo

09/08/2025 | 23:11:19

Abbiamo accostato Sebastiano Esposito al Cagliari per la prima volta il 2 luglio, non c’era la minima traccia. Nelle ultime settimane abbiamo puntato sul Cagliari, senza cambiare versione e pur sapendo che il Parma ha fatto qualche tentativo: l’apprezzamento rossoblù nei riguardi dell’attaccante in scadenza con l‘Inter è sempre stato alto. Il Cagliari ha sempre avuto le carte in mano, anche se sulla vicenda è stata fatta una confusione assurda, forte della precedenza che Sebastiano ha dato al club rossoblù. Ora c’è intesa sulla cifra: 4 milioni più il 50 per cento da eventuale futura rivendita. Entro la giornata di domani è atteso il via libera dopo un colloquio tra Marotta e Giulini, a quel punto verranno organizzate le visite: la prima data utile potrebbe essere lunedì.

Foto: Instagram Inter